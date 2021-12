Aus ganz Deutschland sind dem Robert Koch-Institut (RKI) zu heute 61.288 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden. Die bundesweite Inzidenz beträgt 413,7.



Unsere drei Länder liegen deutlich über diesem Wert: In Sachsen beträgt die Inzidenz 1081,9, in Thüringen 1036,2 und in Sachsen-Anhalt 884,1. Es sind die höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland. Alle anderen Länder außer Brandenburg haben Inzidenzen unter 500. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Holstein: 156,9.



Deutschlandweit haben sich bisher 57.729.749 Menschen vollständig impfen lassen. Das entspricht einer Impfquote von 69,4. Die Quote für die Auffrischungsimpfung beträgt 21,3.