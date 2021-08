Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 27. August 2021 Impfstoff auf Vorrat – Wie sinnvoll ist das?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will offenbar Millionen von Impfdosen vorsorglich einlagern. Das haben Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" ergeben. Demnach soll eine Dosis für jede Bürgerin und jeden Bürger vorgehalten werden, sprich etwa 80 Millionen Dosen. Diese Zahl dementierte das Bundesgesundheitsministerium nach Veröffentlichung der Recherche. Dem Ministerium zufolge soll lediglich "genug Impfstoff vorhalten werden, um Auffrischungsimpfungen zu ermöglichen."



Sehen wir einmal ab von der Höhe der Impfdosen, so stellt sich die Frage danach, wie sinnvoll eine Einlagerung überhaupt ist. Der Virologe Alexander Kekulé sagt dazu im Podcast ganz klar: Zum jetzigen Zeitpunkt sei es nicht sinnvoll, Impfstoff einzulagern. "Der wichtigste Grund ist, dass wir damit rechnen müssen, dass die Impfstoffe sich weiterentwickeln," so der Virologe. Mit einer Einlagerung gehe die Gefahr einher, dass der Impfstoff in kürzester Zeit überholt sei. Schließlich verändert sich auch das Virus.