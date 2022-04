Klar, Pflicht klingt abstrakt. Ich habe gerade mal die Wortherkunft nachgeschlagen: Etymologen leiten Pflicht unter anderem von Fürsorge, Obhut, Auftrag und Pflege ab.



Pflicht, sagen die Ethiker, ist die Frage, was soll ich tun. Und weil ich mein Abi auf dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Magdeburg gemacht habe (Grüße!) und wir im Philosophieunterricht lange auf dem Namensgeber und seinem kategorischen Imperativ herumgekaut haben, kurz zu Kant.



Für ihn zählt vor allem der gute Wille. Und sein kategorischer Imperativ sagt so was wie:



Handle nur nach dem Leitsatz, von dem du willst, dass er ein allgemeines Gesetz wird.



76 Prozent der Menschen in Deutschland sind geimpft.

Eine Mehrheit im Deutschen Ethikrat hat im Dezember eine Impfpflicht für Erwachsene empfohlen.

Was haben die Bundestagsabgeordneten gestern als ihre Pflicht angesehen? Was war ihr guter Wille?



Das Schöne ist: Die Abstimmungen gestern waren namentlich und Sie können schnell mit einem Klick sehen, wie die Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises und aus Ihrem Bundesland abgestimmt haben.



Mein Eindruck: Viele haben über exponentielles Wachstum nur das gelernt:

_____