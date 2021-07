Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 09. Juli 2021 Neue Anreize für Impfungen gesucht

Die Impfmotivation in Deutschland ist gefühlt stark gesunken. Zwar kann man sich in vielen Impfzentren auch ohne Termin impfen lassen, doch dieses Angebot nutzen nur wenige. Welche neuen Ideen gibt es?

Einkaufsgutscheine wie in Chemnitz, eine Impflotterie wie in den USA oder ein Huhn für jede Impfung wie in Indonesien – welche Angebote würden Ihrer Meinung nach die Impfmotivation wieder steigern? Schicken Sie uns Ihre Ideen an corona-newsletter@mdr.de.