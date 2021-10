Guten Abend liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



ich hoffe, Sie hatten eine schöne Woche. In den vergangenen Tagen wurde bereits viel über das Thema Impfstatus und die Fortführung der Corona-Maßnahmen diskutiert. Fakt ist jedoch: Die Zahlen steigen sprunghaft an und die Belastung der Krankenhäuser nimmt wieder zu. Lockdown und Kontaktbeschränkungen wie im letzten Jahr soll es zwar nicht mehr geben, trotzdem planen die Bundesländer jetzt weitere Maßnahmen, um den steigenden Infektionszahlen Herr zu werden.



So werden am Samstag in Thüringen die Corona-Regeln wieder verschärft und es kommt erstmals das Modell "3G plus" zur Anwendung. Auch in Sachsen droht ab kommender Woche die Vorwarnstufe. Ministerpräsident Kretschmer will zudem konsequent auf die 2G-Regelung setzen. Was das alles konkret bedeutet, schauen wir uns nach den aktuellen Corona-Zahlen gemeinsam an. Einen ersten Überblick dazu können Sie sich aber bereits in diesem Video verschaffen.