Nachdem wir bereits auf die mögliche Situation im Herbst eingegangen sind, ist ein Bereich vom Verlauf der Pandemie besonders betroffen: die Schule. Kommenden Donnerstag fängt der Unterricht in Sachsen-Anhalt wieder an, Thüringen und Sachsen folgen in der Woche darauf.

In einigen Bundesländern, wie Mecklenburg-Vorpommern, hat die Schule schon wieder begonnen. Schon jetzt müssen dort die ersten Schüler Corona-bedingt wieder zurück in den Distanzunterricht. In Mecklenburg-Vorpommern fallen so viele Lehrer aus, dass an 16 Schulen kein regulärer Unterricht mehr stattfindet. Ab Jahrgang sieben gibt es dort wieder Wechselunterricht für die Schüler.

Eine Situation, die den Schülerinnen und Schülern in Sachsen-Anhalt hoffentlich erspart bleibt. Zuletzt gab es hier keine Masken- und Testpflicht mehr an den Schulen. Mehr Informationen darüber, ob sich daran etwas ändert, erfahren Sie in der kommenden Woche.

Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende.