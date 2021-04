Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 23. April 2021 Was die Notbremse für Sie bedeutet

Allerdings gab es auch Negativbeispiele. Simone Hänsch hatte sich zum Beispiel auf eine Warteliste bei ihrem Hausarzt setzen lassen und es auch über die 116117-App probiert. Leider hat Sie seit 14 Tagen weder beim Hausarzt noch über die App einen Termin bekommen. „Zuerst hatte ich mich sehr gefreut, weil bei uns gleich fünf Impfzentren eingerichtet wurden. Und eins ganze fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt. Aber das scheint geheim zu sein. So geheim, dass noch nicht einmal ein Schild zur Kennzeichnung aufgehängt ist.“ Allerdings hat Frau Hänsch mittlerweile am 27. April einen Impftermin bekommen und auch die Info erhalten, dass Online bald wieder Termine in ihrer Region buchbar seien.



Eine weitere Newsletter-Abonnentin schreibt, dass sie bis tief in die Nacht versucht hatte, einen Termin zu bekommen. Sie bekam am Schluss eine Fehlermeldung und wusste nicht, ob ihr Termin bestätigt ist oder nicht. Leider erhielt sie auf persönliche Mails und Bitten keine Antwort. Auch nicht darauf, ob sie zusammen mit ihrem Mann (beide sind über 80 und schwerbehindert) einen Termin bekommen könnten. Letztlich hat es am Ende nur geklappt, weil ihr ihre Kinder geholfen haben. Von verantwortlicher Stelle hat sie keinerlei Antworten auf ihre Hilferufe bekommen.



Auch wenn es bei den meisten von Ihnen gut abzulaufen scheint, gibt es dennoch hier und da Probleme. Mein Appell an Sie: Lassen Sie sich von Freunden und Verwandten bei der Terminbuchung helfen. Unterstützen Sie sich gegenseitig.



Übrigens hat ein Kollege von VICE einen Tipp, wie man völlig legal eine Impfung erhalten kann, obwohl man in der Impfpriorisierung noch gar nicht dran wäre. Hausärzte dürfen nämlich von der Priorisierung abrücken, wenn Impfstoff zu verfallen droht. Lassen sich also zu wenige Patienten von einem Hausarzt impfen, kann der Arzt auch andere Patienten, die eigentlich noch nicht an der Reihe wären, vorziehen. Was Sie dafür machen müssen, können Sie hier nachlesen.