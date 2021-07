Zuletzt sorgten Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer in Hamburg für einen Anstieg der Corona-Zahlen. Dort hatten sich nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde Anfang Juli 37 Menschen im Ausland infiziert, allein 22 in Spanien. Insgesamt wurden in Hamburg in der vergangenen Woche 217 neue Fälle gezählt, der Anteil der Infektionen von Reiserückkehrern beträgt 17 Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt war in dieser Woche ein Fall bekannt geworden, bei dem sich ein Mann aus Stendal im Ausland mit der Delta-Variante infiziert hatte. Der Mann war zuvor wegen der EM in Russland gewesen."