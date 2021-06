Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 25. Juni 2021 Wie soll es an den Schulen weitergehen?

Falls Sie meine Meinung zum Thema interessiert: Ich finde das mehr als schwierig und sogar fahrlässig . Ja, das Modellprojekt ist ein Beispiel, das aber keinesfalls repräsentativ für alle anderen Schulen ist. Und wenn der Präsident des RKI sagt, dass man jetzt schon sehe, dass es zu großen Ausbrüchen an Schulen kommt, wie kann man im selben Atemzug davon reden, dass Schulen offen bleiben müssen?! Ich möchte auch in Frage stellen, ob Präsenzunterricht immer richtig und wichtig ist und würde mich freuen, wenn Schule und Unterricht modernisiert und neu gedacht würden. Deshalb stimme ich Lehrer Hendrik Haverkamp total zu – er schreibt auf Twitter : "Den Schulen die Rückkehr in die Normalität vor Corona nahezulegen, ist so, als wenn man den Schmetterlingen sagt, sie müssten in ihren Kokon zurück."

Welche Meinung für Sie von wirklicher Relevanz sein dürfte: Wie sich die einzelnen Länder tatsächlich in der Praxis entscheiden. Was jetzt schon feststeht: Ab Montag gilt in Sachsen eine neue Corona-Verordnung. Dort müssen sich Schülerinnen, Schüler und das Personal an Schulen und Kitas ab einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von zehn nur noch einmal in der Woche testen lassen. Laut der Tagesschau wird auch in weiteren Bundesländern gelockert – zum Beispiel hätte Rheinland-Pfalz seit Montag keine Maskenpflicht mehr an Schulen.