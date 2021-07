Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 02. Juli 2021 Schulen laut Studien keine Corona-Hotspots

Wenn Sie bei all den unterschiedlichen Regeln den Überblick darüber verlieren, was in welchem Land erlaubt ist, empfehle ich Urlaub in der Heimat. Die Tourismusverbände in Sachsen-Anhalt zum Beispiel blicken hoffnungsvoll auf die bevorstehende Sommersaison. MDR Sachsen-Anhalt hat sich in den Urlaubsregionen des Landes umgeschaut.



Ob Urlaub oder nicht, ob in der Ferne oder auf dem Balkon – ich wünsche Ihnen ein erholsames und angenehmes Wochenende!



Vielleicht möchten Sie all die Corona-Nachrichten auch einfach mal für zwei Tage ausblenden. Am Montag erhalten Sie dann wieder die aktuellen Informationen von mir.



Freundliche Grüße

Fabienne von der Eltz