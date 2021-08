Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 6. August 2021 Impfdosen bleiben übrig – und dann?

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Deutschlandweit sind dem Robert Koch-Institut (RKI) 3.448 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, die meisten in Nordrhein-Westfalen (1.126), Baden-Württemberg (356) und Bayern (336).



Die Inzidenz beträgt für ganz Deutschland 20,4 und ist auf Länderebene in Hamburg am höchsten (37,2), gefolgt von Berlin (35,0) und Schleswig-Holstein (34,5). In Thüringen liegt die Inzidenz laut RKI bei 6,5, in Sachsen bei 6,7 und ich Sachsen-Anhalt bei 7,0.



Insgesamt sind in Deutschland seit Beginn der Pandemie 3.784.433 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 91.754 Menschen sind im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben.