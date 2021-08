Corona-Daten-Newsletter | Montag, 16. August 2021 Stiko empfiehlt Impfung ab 12 Jahren

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind innerhalb eines Tages 2.126 neue Corona-Fälle gemeldet worden, die meisten aus Nordrhein-Westfalen (856), Bayern (345) und Hamburg (182).



Die deutschlandweite Inzidenz beträgt 36,2. Auf Länderebene ist der Wert in Hamburg am höchsten (77,8), gefolgt von Berlin (61,3) und Nordrhein-Westfalen (57,2).



In Sachsen-Anhalt beträgt der 7-Tage-Wert 10,7, in Sachsen 10,5 und in Thüringen 7,9.