In der Stadt Weimar ist es seit heute außerdem so, dass neue Regeln fürs Einkaufen gelten. Und zwar dürfen Geschäfte wieder mit Termin, negativem Test und medizinischer Maske besucht werden. Voraussetzung für die Lockerung der Ladenöffnungen ist eine 7-Tage-Inzidenz von unter 150 über mehrere Tage hinweg. In Weimar liegt die Inzidenz aktuell bei 120 .

In Sachsen-Anhalt sind weitere Öffnungen ebenfalls an eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 100 in den Landkreisen geknüpft. Hier tritt eine neue Corona-Verordnung am Sonnabend in Kraft. Das beinhaltet sie: