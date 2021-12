Tja, und wieder liegt die Entscheidung in Ihren Händen, liebe Eltern. Was tun? Schließlich bereiten sich alle Länder aufs Impfen vor. Aber Unsicherheit ist aktuell auch bei den Verantwortlichen auf der anderen Seite in den Medien zu vernehmen.



In Thüringen wurde zwar mit dem Impfen bereits begonnen. Der Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung, Jörg Mertz, ist laut Brisant aber erstmal vorsichtig und schaut, "ob der versprochene Impfstoff auch tatsächlich ankommt und ob das Angebot überhaupt angenommen wird". Ab 27. Dezember werde das Angebot auf alle Impfstellen ausgeweitet.



Laut Brisant sollen in Sachsen die Kinderärzte und später das Deutsche Rote Kreuz Impfungen vornehmen.



In Sachsen-Anhalt haben sich laut Sozialministerium bislang 87 Kinder- und Jugendärzte bereiterklärt, Kinder zu impfen. So richtig los gehe es aber erst nach Weihnachten, sagte Petra Grimm Benne (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT.



Grimm-Benne sagte zwar, die Impfungen seien sehr wichtig. Allerdings gehe es um die Kleinsten. Da müssten auch die Eltern beraten werden. Dafür brauche man geschützte Räume, und die habe man in den Arztpraxen und den Impfzentren, heißt es.