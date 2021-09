Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge sind am Freitag, dem 10. September 2021 bundesweit 12.969 neu positiv Getestete gemeldet worden.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+3.560), Bayern (+2.207) und Baden-Württemberg (+1.859). Die niedrigsten Werte wurden aus Sachsen-Anhalt (+78) und dem Saarland (+89) gemeldet.



Die höchste 7-Tage-Inzidenzen laut RKI verzeichnet Bremen mit einem Wert von 124. In Sachsen-Anhalt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 26, in Thüringen bei 44 und in Sachsen bei 38.