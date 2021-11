Nun habe ich all diese neuen Regelungen im Bund und in den Ländern, die Vorschläge und Forderungen von Expertinnen und Experten gesammelt und bleibe doch ratlos zurück: Was ist das geeignete Mittel, um die vierte Welle zu brechen?



Entspannt sich die Lage durch einen Lockdown, wie Bayern ihn für stark betroffene Landkreise beschlossen hat? Oder brauchen wir eine Impfpflicht wie in Österreich?



Ich für meinen Teil werde weiterhin so viel wie möglich im Homeoffice arbeiten, meine Kontakte reduzieren und hoffen, dass ich damit zur Entspannung der Lage beitragen kann.



Was meinen Sie: Welche Maßnahmen halten Sie für angemessen, welche für überzogen? Oder haben Sie vielleicht ganz andere Vorschläge? Schicken Sie uns ihre Ideen an corona-newsletter@mdr.de.