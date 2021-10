Zum Schluss des Newsletters noch eine etwas persönlichere Sicht: Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ich höre aber relativ oft von Freunden, Kolleginnen und Kollegen, dass sie die harten gegensätzlichen Haltungen zu Corona besorgt. Vor allen, dass es scheinbar keine Lösung gibt, kein Aufeinanderzugehen. Irgendwann wird Corona vermutlich Geschichte sein. Aber was ist, wenn das Gleiche beim Thema Klima wiederkommt? Warum ist es nicht möglich, eine Entscheidung der Anderen stehen zu lassen, auch wenn man sie selbst nicht vertritt, sie als abwegig empfindet oder sie sogar irrational ist (und das gilt für alle Seiten)?



Nur um etwas klarzustellen: Wenn ich andere gefährde, da gibt es keine zweite Meinung. So können zum Beispiel einige in unserer Gesellschaft immer noch nicht geschützt werden – die Kinder. Aber wenn es darum nicht mehr geht… wir haben Masken, wie haben die Impfungen.



Um zu verdeutlichen, was ich meine: Ich musste an ein Beispiel denken, welches mir persönlich auch abwegig erscheint. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung Bluttransfusionen nach einem Unfall ablehnen. Werden diese Menschen deswegen im Krankenhaus nicht behandelt? Nein. Der Wunsch wird berücksichtigt und die Mediziner und Medizinerinnen weichen auf andere Behandlungsmethoden aus – auch wenn sie nicht erfolgversprechend sind. Wenn Sie sich fragen, wie ich auf diesen Vergleich komme: In den letzten Wochen gab es Diskussionen über die medizinische Gleichbehandlung von Ungeimpften und Regeln der Triage.



Deutlich muss man dazu sagen: Das sind Meinungen lediglich einiger Menschen. In Deutschland gibt es, soweit ich weiß, keine Pläne, weder von der Politik noch von Medizinern, das umzusetzen. Vielmehr bemühen sich die Pflegerinnen und Pfleger, die Medizinerinnen und Mediziner nach bestem Können und berichten über die Schwierigkeiten ihrer Arbeit im Umgang mit Ungeimpften auf der Intensivstation, wie hier im Klinikum Darmstadt: