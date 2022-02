Corona-Newsletter | Freitag, 4. Februar 2022 Omikron entwickelt sich weiter und wird ansteckender

Im multimedialen Corona-Daten-Update: Ein neuer Subtyp der Omikron-Variante verbreitet sich in Europa, vor allem in Dänemark und Großbritannien. Was über BA.2 bisher bekannt ist und wie verbreitet die Variante in Deutschland ist. Außerdem: Der Blick auf die Zahlen zeigt einen neuen Höchstwert bei der Inzidenz in Sachsen-Anhalt.