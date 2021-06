Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 4. Juni 2021 Sie haben die Wahl

Das soll es für diese Woche gewesen sein.



Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.



An alle Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter: Gehen Sie am Sonntag wählen! Wir von MDR SACHSEN-ANHALT stecken am Sonntag und Montag all unsere Kraft in die Wahlberichterstattung. Deswegen bekommen Sie erst am Dienstag wieder Post von meiner Kollegin Julia Heundorf. Grüßen Sie sie von mir!



Alles Gute!

Marcel Roth



P.S.: Nur noch ein kurzer Fernsehtipp: