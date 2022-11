Apropos Wochenende: Dank des Feiertags am Montag hatte diese Woche für viele Menschen nur vier Tage. Einer Umfrage zufolge fände die Mehrheit in Deutschland es gut, wenn die Woche immer so kurz ist und das Wochenende einen Tag länger. Einige der Befragten würden dafür sogar auf Geld verzichten. Pilotprojekte in anderen Ländern zeigen, dass die Produktivität dadurch kaum zurückgeht. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass das Modell nicht in allen Branchen funktioniere. Mehr über die verkürzte Arbeitswoche erfahren Sie in diesem Beitrag von MDR WISSEN. ⬇️