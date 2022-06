Was der Sommerwelle laut RKI Schwung verleiht, sind Sublinien der Virusvariante Omikron, die besonders leicht übertragen werden . Eine davon ist die Variante BA.5 , die dem RKI zufolge schon vor zwei Wochen gut die Hälfte der Infektionen ausgemacht hat und nun dominant ist . Gemeinsam mit den Varianten BA.2.12.1 und BA.4 verbreitet sie sich seit etwa einem Monat zunehmend . Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen an.

Am stärksten ist die Inzidenz laut RKI in der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen angestiegen – um ganze 32 Prozent in der vergangenen Woche. In 119 Alten- und Pflegeheimen habe es vergangene Woche Corona-Ausbrüche gegeben, 25 mehr als noch in der Vorwoche. Zudem sei die Krankheit in 45 medizinischen Einrichtungen ausgebrochen.