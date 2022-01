Mein Eindruck ist übrigens, es ist gerade so schlimm, weil es nicht so schlimm ist: Omikron kann vor allem die Normalstationen in Krankenhäusern füllen und Beschäftige in den wichtigsten Versorgungsbereichen des Landes eine Zeit lang außer Gefecht setzen. Für den einzelnen Geimpften wohl ein überschaubares Risiko – für uns als Gemeinschaft aber eben nicht. Dieses exponentielle Wachstum immer wieder!

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind heute bundesweit 92.223 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand 6:25 Uhr). So viele wie noch nie.



21.427 davon sind Omikron-Fälle, 16 Prozent mehr als am Vortag.



Die bundesweite Inzidenz beträgt 470,6. Unsere drei Länder liegen unter diesem Wert: In Sachsen beträgt die Inzidenz 225,2. In Thüringen 228,4. Und in Sachsen-Anhalt 253,6.



Deutschlandweit haben sich bisher 60.272.356 Menschen vollständig impfen lassen. Die Impfquote ist damit über 72,5, die Quote für die Auffrischungsimpfung ist auf 45,9 Prozent gestiegen.



Deutschlandweit sind laut RKI 286 Menschen gestorben. 89 davon in Mitteldeutschland.