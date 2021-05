Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 14. Mai 2021 Was kommt nach der Pandemie?

Diese Frage treibt viele um. Und es ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine gesellschaftliche Frage.



Setzen wir nahtlos an der Stelle an, an der wir in der Pandemie die Pausetaste gedrückt haben? Oder wollen wir die Veränderungen des vergangenen Jahres mitnehmen? Welche sollen das sein? Welche eher nicht? (Stichworte sind da ja zum Beispiel Gesundheitswesen, Schule, Wirtschaft, Umwelt...)



Die Fragen müssen wir alle gemeinsam beantworten. Und damit sollten wir auch langsam beginnen. Denn es ist in der Ferne abzusehen, dass wir wieder "normaler" miteinander umgehen können. Aber Corona wird bleiben: Das Bundesgesundheitsministerium verhandelt zum Beispiel bereits über Impfstofflieferungen für 2022 und danach.



Bei diesen Plänen wird vermutlich auch über die indische Mutation des Virus gesprochen. Davon gebe es in Deutschland bislang nur Einzelfälle, hat heute ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gesagt. In Großbritannien ist diese Variante etwas weiter verbreitet, in Indien sorgt sie für furchtbar viele Tote.