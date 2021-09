Wenn Sie gleich durch unsere Zahlen lesen, sehen Sie, dass wir einige Zahlen gestrichen, andere dazu genommen haben. Das war nicht das erste Mal. Und wir tun dies, weil wir uns ab und zu fragen (und auch mitunter von Ihnen gefragt werden), warum jener Wert wichtig ist oder was jene Zahl bedeutet. Außerdem haben wir am Ende des Zahlenabschnitts die Quellen verlinkt, aus denen wir die Werte nehmen. So können Sie auch selbst genau nachvollziehen, was wo veröffentlicht wird.



Wir finden nach wie vor die Inzidenz wichtig, weil sie die allererste Zahl in der ganzen Zahlen-Kette ist: die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tag pro 100.000 Einwohner. Sie drückt das Infektionsgeschehen am aktuellsten aus.



Die Impfquote haben wir angepasst und geben nur noch die Quote der vollständig Geimpften an, schlüsseln sie aber nach den Altersgruppen auf.



Die Hospitalisierungsrate haben wir hinzugefügt, weil sich die Politik darauf verständigt hat, dass sie wichtig ist – auch wenn wir und andere das (in der zurzeit präsentierten Form) nicht ganz nachvollziehen können.