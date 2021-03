Corona-Daten-Newsletter | Freitag, 26. März 2021 Wir verbreiten das Virus

Wieler hält sogar einen Anstieg auf 100.000 Neuinfektionen pro Tag möglich. Und Spahn sagte, dass die neuen Regeln kein "Gamechanger" für den Kampf gegen die dritte Welle seien: "Dafür sind die Infektionszahlen im Land selbst bereits zu hoch."



Wieler weiter: "Die Fallzahlen nehmen rasant zu. Es sind alle Altersgruppen betroffen, besonders stark aber die Berufstätigen unter 65 und auch Kinder und Jugendliche." Die Inzidenzen würden auch bei den Über-80-jährigen steigen. "Allerdings nicht so stark. Das ist ein Erfolg der Impfungen."



Wieler wird gefragt, was ein Lockdown ist und antwortet: "Das, was wir im vergangenen Frühjahr hatten." Außerdem wies er noch einmal darauf hin, dass die neue Variante B1.1.7 ansteckender, gefährlicher und tödlicher sei. "Das ist biologisch ein anderes Geschehen." Ähnlich wie in Manaus in Brasilien. Dort seien beispielsweise 60 Prozent der Menschen mit der ursprünglichen Virusvariante infiziert gewesen. Aber die neue Variante dort (P1) würde die Menschen erneut infizieren.



Ich hatte zwischenzeitlich dass Gefühl, in ein Zeitloch gefallen zu sein. Denn wenn wir ehrlich sind: Wirklich neu war das alles nicht, Vieles hören wir seit dem vergangenen Jahr so oder so ähnlich immer wieder. Die Naturgesetze ändern sich ja nicht.



Wir verstehen nur immer besser, wie sie funktionieren und entwickeln Strategien und Technologien, um uns davor zu schützen.