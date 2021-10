Das Anhalten der Pandemie wirkt sich weiterhin auf die Vorgehensweise der Ämter aus - ein Ende ist hier noch nicht in Sicht. Dementsprechend bleibt das Terminvergabesystem , online oder per Telefon, weiterhin bestehen.

Auch wenn diese Vergabesysteme, wie in Leipzig, anzeigen, dass es gerade keine Termine in der nahen Zukunft gibt: ein genauer Blick lohnt sich. Denn man kann tagesaktuelle Termine bekommen, wenn man schnell ist und Punkt 8 Uhr und 12 Uhr versucht, einen Online-Termin zu buchen.

Falls Sie einen Notfall haben, gibt es ebenfalls Möglichkeiten, schneller dran zu kommen. Wie Hanna Saur von der Stadt Leipzig erklärt, gebe es immer eine "Fastline" für Notfälle, etwa bei verlorenen Personalausweisen.

Wie bereits gesagt, wollte ich gerne in Magdeburg einen Termin beim Bürgeramt haben. Im Gegensatz zu Leipzig, wo alle Anfragen abgearbeitet werden konnten, gibt es hier noch viel zu tun. Die Stadt Magdeburg versucht jetzt, was den Sommer hinweg nicht gelungen ist: die Wartezeit zu verringern – mit mehr Personal, längeren Öffnungszeiten. In dringenden Fällen kann man in Magdeburg neuerdings außerdem zwischen 8 und 9 Uhr auch ohne Termin kommen, erklärt Holger Platz, Beigeordneter der Verwaltung in Magdeburg. Ab 2022 sollen die Wartezeiten wieder kürzer werden, so seine Prognose.



