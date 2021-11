Derzeit werden laut dem US-Verband "Biotechnologie Innovation Organization" (BIO) mehr als 628 Medikamente darauf erprobt, ob sie gegen Covid-19 hilfreich sein können. Viele der Mittel sind bereits gegen eine andere Krankheit zugelassen oder waren schon vor der Pandemie in Entwicklung, sodass sie nur umfunktioniert werden müssen. Trotzdem ist die Entwicklung eines neuen Therapeutikums ein langwieriger und schwerer Prozess, weshalb man die Nachricht, dass die EMA für zwei Medikamente grünes Licht gegeben hat, als positiv bewerten darf. Die europäische Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides spricht von einem wichtigen Schritt angesichts der steigenden Infektionszahlen.



Beide Arzneimittel sind antivirale Medikamente und setzen auf die Behandlung mit Antikörpern. Das sind Y-förmige Proteine, die an die Stacheln auf der Oberfläche des Coronavirus andocken und so das Eindringen des Erregers in die menschlichen Zellen verhindern. Nach Angaben der EMA haben sie in mehreren Studien gute Ergebnisse gezeigt. Ihr Nutzen sei damit größer als ihre Risiken. Hier der Überblick:



Ronapreve des Schweizer Pharmaunternehmens Roche



Soll bei Menschen ab 12 Jahren im Frühstadium der Infektion zum Einsatz kommen – besonders, wenn sich ein schwerer Verlauf abzeichnet.

Es besteht aus zwei Antikörpern. In Deutschland wird diese Kombination bereits in speziellen Fällen für Corona-Patienten eingesetzt.

In den USA erhielt das Medikament bereits letztes Jahr eine Notfallzulassung. Auch Donald Trump wurde bei seiner Corona-Infektion damit behandelt.

Ronapreve kann auch vorbeugend gegen eine COVID-19-Erkrankung eingesetzt werden.