Etwas positivere Nachrichten für Eltern kommen aber aus Thüringen. Der Freistaat bezahlt Coronatests für Kita-Kinder. Alle Thüringer Kindergärten sollen künftig für die über Dreijährigen zweimal pro Woche kostenlose Coronatests bereitstellen. Das hat das Thüringer Kabinett am Dienstag beschlossen. Die Finanzierung übernimmt das Land.



Und, ebenfalls erfreulich: In Thüringen können Eltern nun an Impftermine für ihre fünf- bis elfjährigen Kinder kommen. Auf dem Thüringer Corona-Impfportal sind die ersten Termine freigeschaltet worden. Geimpft wird ab nächster Woche in Leinefelde, Erfurt, Sömmerda und Gera. Nach Weihnachten sollen dann alle Thüringer Impfstellen Termine anbieten.



In Sachsen-Anhalt sind die Corona-Regeln in Horten und Kitas noch einmal verschärft worden. Ziel sei es, so heißt es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT aus dem Gesundheitsministerium, "die Kita-Betreuung im Regelbetrieb an die pandemischen Bedingungen anzupassen, um Schließungen zu vermeiden". Neu ist: Kinder mit Corona-Symptomen dürfen nur mit negativem Corona-Test in die Einrichtung und die Kleinen werden wieder in Kohorten betreut.



Außerdem bereiten die Kinderärzte in Sachsen-Anhalt die Impfungen der Kleinen vor. Bis das so weit ist, sind noch einige Schwierigkeiten zu überwinden, wie der Chef der Kinderintensivmedizin am halleschen Elisabeth-Krankenhaus, Roland Haase, MDR SACHSEN-ANHALT sagte. So wisse man auch noch nicht genau, wo die Kinder geimpft würden und von wem. Weiter ist man da schon in Sachsen: Im Herzzentrum in Leipzig werden ab heute auch Kinder ab 5 Jahren gegen Corona geimpft.