Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 18. August 2021 Inzidenz verliert als Maßstab an Wert

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es in einigen Tagen neue Corona-Verordnungen. In allen drei Ländern verliert damit der Inzidenzwert an Bedeutung. Das liegt unter anderem daran, dass mit steigenden Impfquoten immer mehr Testpflichten, aber auch Testangebote wegfallen. Welche Werte in Zukunft stärker beachtet werden sollen, wenn es um Maßnahmen geht, erfahren Sie heute in diesem Update – nach den aktuellen Zahlen.



Wir starten mit einer schönen Information: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Halle hat seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Dienstag ausgezeichnet. DRK-Corona-Tester Fabian Pürschel hat MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE von seinem Ehrenamt berichtet.