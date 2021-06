Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 23. Juni 2021 Delta-Variante: Bedrohlich oder beherrschbar?

In Deutschland gibt es im Tagesvergleich wieder mehr Corona-Neuinfektionen. So wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 1.016 neue Fälle gemeldet. Die meisten davon sind weiterhin in Bayern (263) und Nordrhein-Westfalen (166) sowie Baden-Württemberg (163) zu verzeichnen.



Dennoch geht die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz weiter zurück, auf nun 7,2. Den geringsten Wert aller Länder verzeichnet weiter Mecklenburg-Vorpommern mit einer Inzidenz von 2,1. Die Höchstwerte im Ländervergleich haben weiterhin Baden-Württemberg (10,4) und das Saarland (10,2).



In unseren drei mitteldeutschen Bundesländern sind die Sieben-Tages-Inzidenzen im Vergleich zu gestern weiter zurückgegangen und liegen bei 6,2 in Thüringen, bei 4,1 in Sachsen und bei 2,8 in Sachsen-Anhalt.



Der Kreis der Gebiete mit einer Inzidenz von 0,0 ist in Mitteldeutschland stark gewachsen. "Klassenprimus" ist weiterhin Dessau-Roßlau: Hier gibt es die Null-Inzidenz nun schon sechs Tage in Folge. Neu mit dabei sind Stand heute nun auch die Kreise Weimarer Land und die Kreisfreien Städte Weimar und Suhl in Thüringen – sowie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt.