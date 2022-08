Die Nachricht macht auch heute noch fassungslos: Die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die in den sozialen Medien über das Coronavirus und die Impfstoffe aufklärte, hat sich vergangenen Freitag das Leben genommen. In den Monaten zuvor wurde sie massiv von Pandemieleugnern und Impfgegnern bedroht und beschimpft, machte die Anfeindungen immer wieder öffentlich und forderte Personenschutz ein. Passiert ist jedoch wenig. Am Ende ist die 36-Jährige am Kampf gegen den Hass zerbrochen – das legen ihre in den Medien veröffentlichten Abschiedsbriefe nah.



Viele Menschen zeigen sich nun betroffen, denn Kellermayrs Schicksal steht exemplarisch für eine Entwicklung, die nicht nur die dunkelsten Seiten des Internets zum Vorschein bringt, sondern auch eine gesellschaftliche Radikalisierung aufzeigt. Hass im Netz ist nichts Neues, doch die Pandemie katapultiert das Ausmaß in ganz neue Dimensionen. Impfteams wurden angegriffen, Ärzte, Politiker und Journalisten bedroht. Viele Taten wurden zur Anzeige gebracht, oft jedoch ohne weitere Konsequenzen.



In den letzten zwei Jahren ist ein massiver Anstieg an Hass-Kommentaren im Internet festgestellt wurden, das zeigt unter anderem die forsa-Studie der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen. Obwohl es gesetzliche Regelungen auf nationaler und EU-Ebene gibt, ist die Situation nicht unter Kontrolle. Die Nachverfolgung der oft anonymen Kommentatoren ist mühselig.