Der Anteil der Corona-Patienten an den betreibbaren Intensivbetten hat in Thüringen die für die Warnstufen kritische Marke von 12,0 Prozent überstiegen.

Die Inzidenz ist in Thüringen derzeit deutschlandweit am höchsten.



Und Sachsens Krankenhauskoordinator warnt, dass in zwei Wochen alle Intensivbetten von Corona-Patienten belegt sind.