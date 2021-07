Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 21. Juli 2021 To-do-Liste für die Politik

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind gestern aus ganz Deutschland 2.203 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 11,4. Die meisten neuen Fälle sind aus Nordrhein-Westfalen (501), Bayern (333) und Baden-Württemberg (258) gemeldet worden. Die Inzidenz ist in Berlin am höchsten (21,8), gefolgt von Hessen (15,0) und Hamburg (14,9).



In unseren Ländern sind die Werte vergleichsweise niedrig: In Thüringen liegt der Wert bei 4,8, in Sachsen-Anhalt bei 3,0 und in Sachsen bei 2,9.



Auch auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca steigt die Inzidenz derzeit. Gestern meldete das spanische Gesundheitsministerium eine Inzidenz von 335.



Betroffen sind laut MDR-Korrespondent Ingo Thor aber vor allem junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren. Diskos und Clubs sind zwar weiterhin geschlossen, aber es habe Feiern am Strand gegeben. Ab Samstag gelten deshalb wieder strengere Regeln, unter anderem für Restaurants. Mehr dazu im Radiobeitrag von heute Mittag.