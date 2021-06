Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 30. Juni 2021 Die Homeoffice-Pflicht endet

Genau doppelt so viele neue Corona-Infektionen wie gestern wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) heute aus ganz Deutschland gemeldet, nämlich 808, die meisten aus Nordrhein-Westfalen (176), Baden-Württemberg (141) und Bayern (132). In 50 Landkreisen in ganz Deutschland beträft die Inzidenz 0,0.



Die Inzidenzen liegen weiterhin in allen Ländern im einstelligen Bereich, mit dem niedrigsten Wert in Sachsen-Anhalt (1). In Sachsen beträgt die Inzidenz 3, in Thüringen 4.