Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 9. Juni 2021 Zwei Landkreise schaffen Null-Inzidenz

Nicht nur in Niedersachsen gibt es gute Nachrichten über niedrige Inzidenzen, auch in Mitteldeutschland:



Der Vogtlandkreis, der noch im April als Hotspot galt, meldet heute laut RKI die niedrigste Inzidenz aller Kreise und kreisfreien Städte in Mitteldeutschland mit dem Wert 4,9. Es folgen der Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt mit 5,6 und der Landkreis Eichsfeld in Thüringen mit einer Inzidenz von 6,0.



In Sachsen-Anhalt liegen alle Landkreise unter der Inzidenz-Marke von 35 – noch am stärksten betroffen ist hier der Landkreis Wittenberg mit einer Inzidenz von 29,6.



In Sachsen liegen alle Landkreise unter 50. Im Erzgebirgskreis sind in den vergangenen sieben Tagen noch 42,1 Menschen pro 100.000 Einwohnern positiv auf Corona getestet worden, in Mittelsachsen noch 29,9.



In Thüringen liegen noch drei Landkreise über einem Inzidenzwert von 50, nämlich der Unstrut-Hainich-Kreis und die Kreise Sonneberg und Hildburghausen.



Corona-Früherkennung

Forscherinnen und Forscher untersuchen indes die Virenlast im Abwasser – in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis, Salzlandkreis und in Halle und Magdeburg – um früh zu erkennen, wenn sich das Virus wieder stärker ausbreitet. Im Klärwasser wird das schon sichtbar, bevor die Inzidenzen steigen. Eine Expertin erklärt das im Video.