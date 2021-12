Bund und Länder streben zudem 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten an. Das teilte der Sprecher der amtierenden Regierung, Steffen Seibert, gestern Abend mit. Dazu sollen auch Tierärzte, Zahnärzte und Apotheker impfen dürfen, um die Impfzentren und Hausarztpraxen zu entlasten. Zur besseren Koordinierung von Impfkampagne und Impfstofflieferung soll ein neuer Krisenstab eingerichtet werden.



Sachsen-Anhalt will die Impfquote bei Zwölf- bis 17-Jährigen außerdem durch Impfangebote an Schulen verbessern. Die Impfkampagne wurde am Mittwoch gestartet. Die erste Aktion fand am Goethe-Gymnasium in Weißenfels statt. Bei den Lehrkräften im Land sei die Impfquote mit fast 90 Prozent weit über dem Landesdurchschnitt, so Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Für die Schülerinnen und Schüler habe es bislang hingegen kaum Möglichkeiten für Impfungen gegeben.



Zudem öffnen in den Bundesländern immer mehr Impfzentren wieder ihre Türen. Allerdings geht das auch nur stockend voran. In Sachsen gab es zuletzt technische Probleme. Und: Aktuell ist immer noch nicht genügend Impfstoff vorhanden, sodass Menschen teilweise von den Impfzentren wieder nach Hause geschickt werden müssen.