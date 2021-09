Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind seit dem Vortag 13.531 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 75,7.



Die meisten neuen Corona-Fälle in Absoluten Zahlen wurden aus Nordrhein-Westfalen gemeldet (3.580), gefolgt von Bayern (2.067) und Baden-Württemberg (1.848). In Nordrhein-Westfalen liegt die Inzidenz im dreistelligen Bereich (120,3). Die zweithöchste Inzidenz auf Länderebene verzeichnet Bremen (94,5), die dritthöchste das Saarland (88,8). Insgesamt sind in ganz Deutschland seit Beginn der Pandemie knapp vier Millionen Menschen positiv auf Corona getestet worden.



In unseren drei Bundesländern sind die Inzidenzen vergleichsweise niedrig: In Thüringen liegt sie bei 24,8, in Sachsen bei 19,5, in Sachsen-Anhalt bei 16,9.