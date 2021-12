Und noch habe ich nichts anderes gelesen oder gehört: 0,8 Prozent der Menschen, die sich mit Corona infizieren, sterben. Das hat der Chef des RKI vor ein paar Wochen gesagt. Die vorhersehbare Katastrophe . In Deutschland sind in den vergangenen 24 Stunden 453 im Zusammenhang mit Corona gestorben. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren es 209 .

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind am Freitag, den 5. November 2021, bundesweit 51.301 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden.



Die bundesweite Inzidenz beträgt 353,0. Unsere drei Länder liegen deutlich über diesem Wert: In Thüringen beträgt die Inzidenz 952,6, in Sachsen 824,0 und in Sachsen-Anhalt 702,7.



Es sind die höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland. Alle anderen Länder außer Brandenburg haben Inzidenzen unter 500. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Holstein: 160,8.



Deutschlandweit haben sich bisher mehr als 58 Millionen Menschen vollständig impfen lassen. Das entspricht einer Impfquote von 69,8 Prozent. Die Quote für die Auffrischungsimpfung beträgt 25,9 Prozent.