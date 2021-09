Am Montag hatte ich Sie gefragt, welche Diskussionen Sie um die Impfung geführt haben und was Sie von der Impfwoche halten.



Marlies schreibt eine beschwingte E-Mail aus ihrem Urlaub und hat gleich schöne Urlaubsfotos mitgeschickt: "Ich möchte allen Mut machen, dass sich das Leben als 'Geimpfte' lohnt. Wir zwei empfinden und erleben seit über zwei Monaten das normale Leben und genießen es. Wir empfinden weder Angst noch denken wir ständig über Corona nach."

Deutschland solle aus der Angstblase herauskommen und Geimpften auf keinen Fall Tests aufzwingen. "Weiter so mit Impfangebote in der Fußgängerzone", schreibt Marlies.



Taras lange E-Mail hat mich vor allem an einer Stelle nachdenklich gemacht: Bei einem Wort. Er fände es nämlich besser, wenn wir von "Nicht-Geimpften" statt von "Ungeimpften" sprechen würden. Das wirke weniger spaltend in der Gesellschaft. Denn Taras verbindet die Vorsilbe "Un" mit Unmensch oder Untier.



Er fragt: "Sollten Geimpfte vor Nichtgeimpften Angst haben? Meine Antwort ist ein klares Nein! Es ist eher andersherum." Der Grund: Auch Geimpften können das Virus weitergeben. Und er wünscht sich, dass Geimpfte solidarisch werden und sich gegen "die Ausgrenzung von Freunden, Nachbarn, Mitbürgern, Familienmitgliedern einsetzen."

Erika schreibt, dass auch Geimpfte getestet werden wollten, weil sie das Virus verbreiten.



Außerdem schreibt sie: "Impfgegner sind sehr schwer zu beeinflussen. Eine andere Möglichkeit, als sie auszuschließen sehe ich nicht, obwohl das nur deren heftige Reaktionen nach sich ziehen wird."

Sie schlägt vor, alle Nicht-Geimpften überall deutlich darauf hinzuweisen, dass sie sich und andere gefährden.



Wissen Sie, was ich glaube? Wir haben in diesem Land vielleicht ein Kommunikationsproblem. Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Bürgerinnen und Bürger – wir machen es uns oft zu einfach, wenn wir denken, unser Gegenüber hat uns schon verstanden.



Wir sollten mehr nachfragen (Wie meinen Sie das?), mehr spiegeln (Ich habe Sie so und so verstanden). Und wir dürfen auch mehr streiten, finde ich. Nicht um persönliches Verhalten, sondern um die Sache.



Was meinen Sie?



Einen schönen Abend.

Alles Gute



Marcel Roth