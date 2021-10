Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021, bundesweit 11.903 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:00 Uhr). Das sind gut 350 mehr Neuinfizierte als am Mittwoch vor einer Woche.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Bayern (+2.567), Baden-Württemberg (+2.501) und Nordrhein-Westfalen (+1.468). Die niedrigsten Werte wurden aus Bremen (+115) und dem Schleswig-Holstein (+119) gemeldet.



Die bundesweit höchste 7-Tage-Inzidenz verzeichnet seit heute Thüringen mit 103,7. In Sachsen liegt der Wert bei 85,9 und in Sachsen-Anhalt bei 50,7. Am niedrigsten ist die Inzidenz laut RKI in Schleswig-Holstein (25,5).