Kekulé glaubt, dass Impfungen die Sommerwelle nicht mehr verhindern können. Er vermutet, dass eine vierte Impfung vor dem Herbst besser sei. Und gefühlt seit Jahren sagt er, Impfungen reduzieren das Ansteckungsrisiko, aber man wisse nicht, wie lang: "Wir sollten uns nicht nur auf Impfungen verlassen, sondern wir müssen Infektionen vermeiden." Vor allem bei den Risikogruppen. Das seien vor allem alte und übergewichtige Menschen.



Ein Gedanke, den ich so noch nicht gehört hatte: Wir müssen uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass Atemwegserkrankungen (Corona, Grippe etc.) nicht nur im Herbst und Winter auftreten, sondern immer Saison haben.



Und dieser Gedanke hat Folgen: Sind CO2-Messgeräte in Schulen sinnvoll? Kekulé hält sie für Geldverschwendung und plädiert eher für ordentlich installierte Luftreinigungsgeräte.



"Wir müssen uns um die Luftreinhaltung kümmern."



Kekulé vergleicht die Situation mit der Toleranz, die wir beim Rauchen in Kneipen und Discos hatten und haben: früher akzeptiert, heute nicht mehr.



Er fordert deshalb, jetzt eine offene Diskussion in der Gesellschaft zu führen: Nehmen wir in den Schulen hin, dass sich alle Kinder im Herbst dort anstecken?