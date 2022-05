Die RKI-Forscher sagen auch: Die Zahl der immunologisch naiven Menschen ist in jedem Bundesland und in jeder Altersgruppe unterschiedlich. Bei Menschen ab 60 Jahren, die ja ein höheres Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs haben, gehen die Wissenschaftler von rund vier Prozent aus, die immunologisch naiv sind.



Ein neues Wort, das ich in diesem Zusammenhang aus dem dpa-Bericht gelernt habe: Diversität.



Benutzt hat es Richard Neher, der an der Uni Basel die Evolution von Viren erforscht. Er sagt, weil die Menschen unterschiedliche Impf- und Infektionshistorien haben – also diverser werden – hätte es das Virus schwerer:



"Mit zunehmender Diversität werden Varianten, die die Immunität der Mehrheit der Bevölkerung umgehen, weniger wahrscheinlich."



Vor diesem Hintergrund kann man wohl davon ausgehen, dass es keine harten Maßnahmen wie Lockdowns, ein überlastetes Gesundheitssystem oder übervolle Intensivstationen mehr geben wird. Das sagen Epidemiologen und Intensivmediziner.



Aber klar: Auch andere Atemwegserkrankungen können das Gesundheitswesen im Herbst und Winter belasten. Die Grippe zum Beispiel.