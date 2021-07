Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 14. Juli 2021 Es kommt nicht mehr nur auf die Inzidenz an

In Frankreich muss sich das Personal im Gesundheitswesen bis Mitte September gegen Corona impfen lassen. In Deutschland ist eine solche Impfpflicht nicht geplant, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich glaube nicht, dass man durch Veränderung dessen, was wir gesagt haben, also keine Impfpflicht jetzt, Vertrauen gewinnen würde", erklärte Merkel. Stattdessen wolle die Bundesregierung für das Impfen werben.