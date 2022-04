Ja. Nein. Jein. Egal!

Als MDR-AKTUELL-Moderator Hanno Griess darauf hinweist, dass jeden Tag 300 Menschen mit Corona sterben, sagt Hofmeister, dass ihn diese Todeszahl immer irritiert: "Wir haben bis zu 3.000 Tote am Tag und die Mehrheit stirbt an anderen Krankheiten."

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind heute, am 6. April bundesweit 214.985 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:00 Uhr). Im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten um rund 36.000 niedriger.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 1.322. In Sachsen beträgt sie 1.202, in Sachsen-Anhalt 1.239 und in Thüringen 1.823.



In den vergangenen 24 Stunden sind 340 Menschen an und mit Corona gestorben.