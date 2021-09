Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind zu heute 10.454 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, die meisten aus Bayern (2.228), Nordrhein-Westfalen (2.095) und Baden-Württemberg (1.898). Die Gesamtzahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Am vergangenen Mittwoch waren 12.455 Neuinfektionen gemeldet worden.



Die deutschlandweite Inzidenz liegt bei 65,0. In Bremen sind in den vergangenen sieben Tag 102,9 Menschen pro 100.000 Einwohnern positiv getestet worden, 85,2 in Bayern und 83,8 in Baden-Württemberg.



In Mitteldeutschland sind die Inzidenzen deutlich niedriger: In Thüringen beträgt der Wert 43,7, in Sachsen-Anhalt 36,2 und in Sachsen 35,3.