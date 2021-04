Laut DIVI-Intensivregister sind derzeit in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt 2,6 Intensivbetten pro Standort unbelegt. In der Realität sind aber einige Intensivstationen komplett voll, so etwa im Burgenlandkreis. Auch in den Nachbarlandkreisen gibt es laut Amtsärztin Ina Schmidt keine Kapazität mehr. Patientinnen und Patienten müssten in den Norden Sachsen-Anhalts transportiert werden. Der Transport mit Vorbereitung, Fahrzeit und Nachbereitung bindet aber wiederum Personal und Ressourcen, die dann vor Ort fehlen.