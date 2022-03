Eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen gegen das Coronavirus schützt einer Auswertung von 2,5 Millionen Daten in Katar zufolge nur 52 Prozent vor einer Infektion mit der neuen Omikron-Variante BA.2. Nach drei Monaten falle dieser Schutz auf zehn Prozent ab. Bei geboosterten Personen mit drei Impfungen steigt der Schutz dann wieder auf 44 Prozent an, fällt dann aber nach einem Monat wieder ab. Zum Vergleich: Das Robert Koch-Institut nannte für die Delta-Variante eine Impfung-Effektivität von 75 Prozent in den ersten drei Monaten. Selbst wer denkt, dass er nach einer überstandenen Infektion erst einmal sicher ist, irrt sich. Nach einer Infektion ist man nur noch zu rund 56 Prozent vor einer Neuinfektion geschützt. Bei Delta lag dieser Wert noch bei 92 Prozent.

Omikron führt zu weniger Krankenhausaufenthalten als die vorherige Delta-Variante. Das geht aus einer Untersuchung in England hervor. Von den Omikron-Erkrankten müssen rund 30 Prozent weniger in eine Klinik eingewiesen werden. Das liegt an der Beschaffenheit der Mutation. Omikron kann nicht mehr so gut in den Lungenbläschen andocken und führt deswegen weniger häufig zu Lungenentzündungen mit einem schweren Verlauf.



Das Problem ist allerdings, dass wir immer denken, wenn jemand nicht ins Krankenhaus muss, dann ist die Sache nur halb so wild. Mal davon abgesehen, dass wir immer noch andere Menschen dadurch gefährden können, gibt es ein weiteres Problem: Spätfolgen sind auch bei einem milden Verlauf möglich. Hamburger Forschende haben nachgewiesen, dass auch bei milden Krankheitsverläufen noch zehn Monate nach der Erkrankung Veränderungen an Herz, Lunge und auch an der Niere nachweisbar waren.



Selbst wenn diese Veränderungen wieder zurückgehen sollten, bleiben immer noch die unbekannten Folgen, was das Gehirn angeht. Englischen Forschenden zufolge konnte damals bei der Alpha-Variante nachgewiesen werden, dass sich die graue Substanz des Gehirns veränderte und auch die Größe des Gehirns abnahm. Welche Konsequenzen daraus entstehen, ist jetzt noch nicht bekannt.