In Sachsen-Anhalt gelten seit Mittwoch, 24. November, schärfere Corona-Regeln. In vielen Innenräumen gilt ein 2G-Zugangsmodell. Neben Geimpften und Genesenen dürfen auch Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bestimmte Räumlichkeiten betreten. Dazu zählen beispielsweise die Innengastronomie, Freizeiteinrichtungen und Vergnügungsstätten, Hotels und Ferienwohnung (Ausnahme: Beherbergungen aus beruflichen Gründen) sowie touristische Angebote wie Reisebusse, Schiff- oder Stadtrundfahrten. Dort, wo 2G gilt, müssen außerdem Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes eingehalten werden.



2G+ gilt in Clubs, Diskotheken und beim Chorgesang. Vom Tragen einer Maske, von Abstandsregelungen sowie Kapazitätsbegrenzungen kann bei 2G+ abgewichen werden.



3G gilt auf Weihnachtsmärkten, Messen und Ausstellungen, im ÖPNV und bei Körpernahen Dienstleistungen (z.B. Friseur, Kosmetik, Physiotherapie, Tattoostudio).



Von Donnerstag an können Erziehungsberechtigte Kinder von der Präsenzpflicht in Schulen befreien. Dafür muss ein schriftlicher Antrag bei der Schule gestellt werden. Die Befreiung muss mit dem geltenden Infektionsschutzgesetz begründet werden. So können vulnerable Gruppen, seien es die Schüler selbst oder deren Haushaltsmitglieder, als Grund angeführt werden. Die Abmeldung vom Präsenzunterricht kann nur wochenweise, nicht an einzelnen Tagen erfolgen. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird auf den 17. Dezember vorverlegt.



