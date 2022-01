Die Meldung traf am Wochenende viele unerwartet: Der Genesenenstatus gilt seit Samstag anstatt sechs nur noch drei Monate lang. Dafür gab es in den letzten Tagen viel Kritik. Das Bundesgesundheitsministerium beruft sich allerdings auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf die neue Virusvariante Omikron. Demnach hätten Menschen, die sich mit früheren Varianten infiziert haben, so gut wie nie neutralisierende Mengen an Antikörpern gegen Omikron entwickelt, erklärt Reinhold Förster, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Wer vor Omikron eine Corona-Infektion hatte, ist nun also nicht ausreichend geschützt.



Trotzdem wirft die neue Regelung einige Fragen auf. Was ist zum Beispiel mit den Zertifikaten, die bereits für ein halbes Jahr ausgestellt wurden? Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums hat nun klargestellt: Es gibt keinen Bestandsschutz für ältere Genesenennachweise. Die Regelung gelte direkt. Nachweise von Anfang Oktober sind damit zum Beispiel jetzt abgelaufen.