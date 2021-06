Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 16. Juni 2021 Überlastet und am Limit: Pflegekräfte in Corona-Zeiten

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Mittwoch, dem 16. Juni 2021, bundesweit 1.455 neu positiv Getestete gemeldet worden. Im Vergleich zum Montag vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten um rund 570 niedriger. Deutschlandweit liegt die 7-Tage-Inzidenz nun bei 16,6.



Die höchste 7-Tage-Inzidenz laut RKI verzeichnen Baden-Württem­berg und das Saarland mit je mit 19. Die Inzidenzen in unseren Ländern betragen 13 in Thüringen, 8 in Sachsen und 5 in Sachsen-Anhalt.